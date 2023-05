Atp Masters 1000 Madrid, Alcaraz ai quarti di finale

Lo spagnolo ha battuto in due set il tedesco Zverev e ora se la vedrà nel prossimo turno contro Khachanov.

02-05-2023 20:30

Vittoria netta in due set per Carlos Alcaraz nel suo ottavo di finale al Masters 1000 di Madrid. Il tennista spagnolo sulla terra rossa della capitale iberica, torneo di cui è campione in carica, ha infatti superato con un agevole 6-1 6-2 il tedesco Alexander Zverev.

Per Alcaraz, testa di serie numero uno del tabellone, ora ai quarti ci sarà la sfida al russo Karen Khachanov, che a sorpresa ha eliminato il connazionale Andrey Rublev. Adesso lo spagnolo vorrà andare fino in fondo e replicare il successo dello scorso anno.