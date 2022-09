ATP Metz 2022, buon esordio per Lorenzo Sonego

19-09-2022 23:30

Buonissimo inizio di Lorenzo Sonego all’ATP di Metz 2022, un 250 che si gioca in Francia. Il tennista italiano riesce a imporsi sul russo Aslan Karatsev grazie al punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e 56 minuti di gioco.

Sonego però non sa ancora chi sarà il proprio avversario nel prossimo turno. Agli ottavi di finale infatti troverà chi uscirà vincitore dal match tra il francese Gilles Simon e il belga David Goffin.

Le statistiche del match sono 66% dei punti vincenti con la prima in campo (è il 69% di Karatsev) e il 54% con la seconda (contro il 26% del suo avversario). Il totale dei punti conquistati dai due giocatori sono 81 per l’azzurro e 64 per il russo.