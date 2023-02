ATP Montpellier: Sinner fa suo il derby con Sonego e vola in semifinale

Il torneo francese vede entrare in gioco l’altoatesino che per la prima volta in carriera sfida il connazionale torinese battendolo in due set (6-4, 6-2). Ora c’è la sorpresa Arthur Fils.

10-02-2023 18:56

Fonte: Getty Images