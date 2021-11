ATP NextGen: Musetti battuto da Korda e fuori dalle semifinali

11-11-2021 22:31

Si è conclusa l’avventura di Lorenzo Musetti nell’ATP NextGen di Milano. Il 19enne toscano di Carrara è stato battuto col punteggio di 4-2 4-3 4-2 dallo statunitense figlio d’arte Sebastian Korda, che vincendo tutte le partite del girone si è qualificato per le semifinali, dalle quali è rimasto fuori Musetti a favore dell’argentino Sebastian Baez, vincitore oggi per 4-3 4-2 4-2 sul francese Hugo Gaston.

Nell’altro girone qualificazione per le semifinali senza sconfitte anche per lo spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore oggi per 4-0 4-1 2-4 4-3 sull’argentino Juan Manuel Cerundolo, con lui strappa il pass lo statunitense Brandon Nakashima, che ha sconfitto per 3-4 4-1 4-1 4-3 il danese Holger Vitus Rune e in semifinale affronterà il connazionale Korda, mentre Alcaraz se la vedrà con Baez.

