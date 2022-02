ATP RIO: Fognini e Bolelli vincono la finale di doppio

21-02-2022 11:50

L’ultimo successo insieme di Fabio & Simone era stato quello storico agli Australian Open del 2015. Questa notte dopo sette anni, la coppia è tornata a conquistare un trofeo di doppio insieme, il quarto.

Un biglietto da visita importante in vista della sfida di Davis (5/6 marzo contro la Slovacchia a Bratislava). La coppia azzurra si è infatti aggiudicata il titolo del “Rio Open”, ATP 500 dotato di un montepremi di 1. 815.115 dollari che si è concluso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile (lo scorso anno il torneo era stato cancellato causa della pandemia).

Nella notte italiana il 36enne di Budrio, n.22 ATP in doppio, ed il 34enne di Atma di Taggia, n.66 del ranking di specialità, quest’anno arrivati anche nei quarti agli Australian Open (dove trionfarono nel 2015), si sono imposti in finale per 75 67(2) 10-6, dopo una battaglia di oltre due ore, sul britannico Jamie Murray, n.21 ATP in doppio, e sul brasiliano Bruno Soares, n.17 del ranking di specialità.

Per il tennista emiliano, quella odierna era la finale di doppio numero 20 in carriera, la seconda quest’anno dopo quella raggiunta a Sydney sempre con Fognini, ed ha messo in bacheca il nono trofeo. Per quanto invece concerne il ligure, (che in singolare a Rio era uscito di scena in semifinale per mano dello spagnolo Alcaraz) era invece la 17esima finale di specialità, la terza in questo 2022 dopo quelle raggiunte a gennaio a Sydney, sempre in coppia con Bolelli, e la scorsa settimana a Buenos Aires, insieme all’argentino Zeballos: per Fabio è arrivato finalmente il sesto trofeo (l’ultimo lo aveva vinto nel 2018 a San Pietroburgo al fianco di Matteo Berrettini).

