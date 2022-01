Atp Sidney: Nick Kyrgios ha saltato il match con Fabio Fognini per covid

10-01-2022 11:54

Non arrivano buone notizie per il tennista australiano in questo inizio di stagione.

La mancata disputa dell’atteso match tra Fabio Fognini e Nick Kyrgios è stata causata infatti dalla positività al Covid-19 dell’australiano, comunicata poche decine di minuti prima che il confronto andasse in scena sulla Ken Rosewall Arena. Per questo è stato sostituito dal tedesco Daniel Altmaier.

Questo il messaggio su Instagram da parte di Kyrgios: “Ciao a tutti, voglio essere il più possibile aperto e trasparente con chiunque. La ragione per cui mi sono cancellato da Sydney è perché sono risultato positivo al Covid-19. Mi sento al momento bene, e senza sintomi. Spero che stiate tutti bene, rimanete al sicuro dovunque possiate. Se tutto va bene ci rivediamo agli Australian Open“.

L’australiano non ha mai fatto mistero di tenere agli appuntamenti casalinghi, in qualunque situazione e in ogni fase della propria carriera.

OMNISPORT