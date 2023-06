ATP Stoccarda: Musetti esce ai quarti contro Tiafoe

Equilibrio tra i due tennisti nei primi due set. Poi il crollo dell’italiano

16-06-2023 15:01

Lorenzo Musetti saluta l’ATP 250 di Stoccarda ai quarti di finale contro Frances Tiafoe (n. 12 del ranking mondiale). Dopo una partita in perfetto equilibrio tra i due tennisti, un rimbalzo nefasto al tie break nel secondo set decreta la fine della partita per l’italiano. Da quel momento in poi Musetti (n. 17 al mondo) non ha più la giusta concentrazione e Tiafoe ha vita facile a conquistare il terzo set. Il risultato finale è favore dello statunitense con il punteggio di 6-7 7-6 6-2.