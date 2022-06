ATP Stoccarda: Sonego elimina Struff

09-06-2022 13:56

Un’ora e cinquanta minuti il tempo che è servito a Lorenzo Sonego per sbarazzarsi del tedesco Jan-Lennard Struff in un match che era stato interrotto per pioggia ieri.

Due set a zero entrambi terminati al tie-break.

Nel primo set a fare la differenza è il servizio dei due giocatori: non ci sono palle break e sono ben quattro i game vinti a zero da chi serve. La conseguenza normale è quella del tie-break, che viene dominato da Sonego. L’azzurro infatti ottiene subito un mini-break ed allunga sul 4-1 e poi ancora sul 5-2, trovando un altro punto in risposta. Il piemontese chiude 7-2 e conquista il primo set.

Non cambia molto la musica nel secondo set: la sospensione per pioggia arriva alla fine del settimo game, con il tedesco avanti per 4-3. Oggi invece si è proceduto on serve fino al tie-break dove Sonego con la prima fa la differenza, mentre Struff si complica la vita con i doppi falli: al primo match point il torinese chiude il match.

Adesso per l’italiano ci sarà un ostacolo importante ai quarti: Matteo Berrettini in un derby tutto italiano.