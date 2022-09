ATP Tel Aviv 2022: Luca Nardi si arrende a Edan Leshem

26-09-2022 13:56

Luca Nardi (n.151 del mondo) si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP250 di Tel Aviv. Sul veloce indoor israeliano l’azzurro, classe 2003, è stato sconfitto dal padrone di casa Edan Leshem (n.446 ATP) per 6-4 7-6 (4).

Peccato perché è stata una sconfitta piuttosto amara e con tanti rimpianti per l’azzurro che con una gestione del match migliore, avrebbe potuto vincere la partita.

Nel primo set sono i servizi che la fanno da padrone, ma alla fine la spunta l’israeliano che conferma il break e vince il parziale sul 6-4. Bella reazione dell’italiano nel seocndo set che si porta sul 3-0. Nel quarto gioco sono davvero tante le possibile dello strappo decisivo per l’italiano, viste le sei chance “break” ma Nardi non riesce a sfruttarle finisce per perdere nel tie-break col punteggio favorevole a Leshem (7-4).