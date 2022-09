Attenzione Juventus, l'Arsenal vuole due giocatori: sul piatto 100 milioni di sterline

24-09-2022 12:01

L’Arsenal si sta preparando a un’intensa sessione di mercato a gennaio, con la notizia circolata secondo la quale starebbe pianificando una mossa da 100 milioni di sterline per la coppia della Juventus Dusan Vlahovic e Fabio Miretti.

Vlahovic, 22 anni, è arrivato a Torino nel gennaio di quest’anno per 70 milioni di euro dalla Fiorentina e, dopo aver segnato nove gol col suo nuovo club nella parte finale della scorsa stagione, in questa si è messo in luce con quattro gol in sei partite.

Miretti, 19 anni, è un prodotto delle giovanili della Juventus e, con tre presenze nella Nazionale Under 21, sta anche giocando con regolarità in prima squadra, con quattro presenze nelle ultime cinque partite di Serie A.

Entrambi sono probabilmente visti come pedine fondamentali per il futuro, a prescindere da cosa ne sarà di Allegri, e per strapparli ai bianconeri, l’Arsenal dovrà sborsare cifre importanti.

L’Arsenal si dice sia interessato a una serie di obiettivi importanti per gennaio: il Mail riferisce che ha preso contatti con Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte, mentre Sport sostiene che sta valutando di pagare la clausola di 35 milioni di euro per Alex Baena del Villarreal.

Inoltre, sembra che proprio il tecnico dei Gunners Mikel Arteta stia spingendo per fare un’offerta per questi due giocatori.

Nonostante l’ambito status della coppia all’interno della rosa bianconera e la disperazione della squadra di dare una svolta ai propri risultati dopo cinque partite senza vittorie, Calciomercato.com afferma che un’offerta di 100 milioni di sterline sarebbe “difficile da rifiutare”.