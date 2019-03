Auriemma: ecco quando il Napoli potrà vincere lo scudetto

L’anno scorso la lotta scudetto è stata appassionante a dir poco, col titolo deciso sul fotofinish e fra mille polemiche. Quest’anno invece le cose stanno andando in maniera diversa, con la Juventus a dominare sin dall’inizio e i partenopei secondi ma con un distacco molto ampio. Il Napoli del futuro prende forma, anche perché i tifosi si aspettano grandi acquisti, ma secondo il giornalista Raffaele Auriemma non basta per avvicinarsi ai bianconeri.

Alla ricerca del flop – In un suo editoriale per cronachedi.it Auriemma infatti ha evidenziato che lo scudetto potrà arrivare solo se la Juventus calerà drasticamente il livello raggiunto negli ultimi anni. Ecco quanto ha scritto “In Italia sarà possibile tornare a vincere uno scudetto, solo quando la Juventus comincerà a calare nel rendimento travolgente degli ultimi otto anni. Impossibile contrastare un club che progressivamente acquista Dybala, poi toglie Pjanic alla Roma e Higuain al Napoli, concludendo il percorso di crescita con il top dei top: Cristiano Ronaldo“.

La polemica dello scorso anno – Non manca però un riferimento alle decisioni arbitrali sul finale dello scorso campionato che hanno pesato sulla classifica finale: “Accontentarsi del secondo posto? Detta così sa di ingiusta deminutio per quanto stanno facendo il club e la squadra negli ultimi anni. Soprattutto quello scorso, stagione 2018-2019: se Inter-Juventus avesse avuto una direzione di gara senza ombre, sono pronto a scommettere che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto. E lo avrebbe fatto pur con un enorme divario economico”.

SPORTEVAI | 23-03-2019 10:07