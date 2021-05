Auriemma fa infuriare tifosi Milan, Cruciani lo attacca

Non c’entra il Napoli, non c’entra la Juventus eppure anche stavolta Raffaele Auriemma e Giuseppe Cruciani sono riusciti a trovare un argomento su cui litigare a Tiki-Taka. Una scena che si ripete ormai quasi ogni lunedì su Italia1, nel salotto di Chiambretti, e stavolta al centro della lite c’è il faccia a faccia tra Donnarumma e gli ultrà del Milan, col portiere uscito in lacrime dal confronto dopo che gli è stato intimato di firmare il rinnovo o di saltare la sfida con la Juventus.

Auriemma difende gli ultrà del Milan

Per Raffaele Auriemma non deve scandalizzare l’incontro. Dice il giornalista napoletano di Tuttosport: “Il fatto che un tifoso sia andato a parlare con Donnarumma non ci trovo nulla di scandaloso, se il portiere ha detto di stare tranquilli, vuol dire che resterà al Milan, se no fa come Higuain che prima aveva assicurato di restare e poi andò via”.

Interviene il conduttore de La Zanzara: “Ma che stai dicendo, Donnarumma può fare quello vuole”. Auriemma ribatte: “No, lo pagano i tifosi e deve dare conto a loro”. Cruciani: “Ma che lo pagano i tifosi!?”. Il giornalista napoletano rilancia: “Ma dove vivi Cruciani?! Il calcio esiste grazie ai tifosi”.

Per Cruciani il faccia a faccia è stato vergognoso

Cruciani ribatte ancora: “Non deve dare conto agli ultras! Mica sono dei parlamentari ai quali bisogna per forza rispondere, Auriemma sta giustificando una cosa vergognosa. Anche tu volevi andare all’Isola dei Famosi per guadagnare maggiormente”,

I tifosi del Milan attaccano Auriemma

Anche gli stessi tifosi rossoneri prendono le distanze: “Auriemma è un altro che va avanti a frasi populiste prive di senso, solo per farsi fare l’applausino dagli idioti.. “il calcio è dei tifosi ed è giusto che i tifosi vadano dal giocatore a dirgli di restare o non giocare?” I tifosi devono imporre le cose? Questa è follia” o anche: “Qualcuno tappi la bocca ad Auriemma…Perdonatelo perchè non sa quel che dice!” e infine: “Donnarumma deve dare spiegazioni ai tifosi .. capite perché questo è mentecatto?”.

SPORTEVAI | 04-05-2021 10:22