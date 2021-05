Ultras-Donnarumma, il retroscena visto dai tifosi

Acque agitate in casa Milan, nonostante la vittoria sul Benevento. A tenere banco è il clamoroso retroscena riportato da Sky, il faccia a faccia tra Donnarumma e una delegazione di tifosi avvenuto intorno a ora di pranzo ieri a Milanello. La vicenda del mancato rinnovo di contratto di Gigio, insomma, rischia di avere ripercussioni serie su tutto l’ambiente rossonero.

Donnarumma faccia a faccia con gli ultras

Secondo la ricostruzione dei corrispondenti Sky, un gruppo di tifosi della Curva Sud ha chiesto di parlare con il portiere che inizialmente ha rifiutato. Solo dopo un po’, Donnarumma ha accontentito a incontrare gli ultras. Il confronto, dai toni aspri, si è concluso con una richiesta formulata dai supporter: quella di non scendere in campo contro la Juventus, che potrebbe essere la prossima squadra del portiere. Donnarumma, sempre secondo la testimonianza dei giornalisti della tv satellitare, sarebbe andato via in lacrime al termine del confronto.

Milan, i tifosi che stanno con Gigio

La vicenda ha suscitato sconcerto e indignazione in molti tifosi e poco importa che Donnarumma, Pioli e la stessa società rossonera abbiano fatto capire di non aver alcuna intenzione di aderire al poco gentile “invito” dei tifosi. “Scenario alla De Vrij per Donnarumma che giocherà contro la sua prossima squadra. La Curva Sud ha chiesto che non scenda in campo”, scrive un tifoso accompagnando il tutto con una faccina sbigottita. “Leggo del duro confronto ultras-Donnarumma avvenuto in allenamento a Milanello e con il portiere rossonero addirittura in lacrime. Ovviamente, superfluo dirlo, questo non è tifo e quelli non sono tifosi ma solo beceri ignoranti”, è il giudizio di un altro. “Sempre al tuo fianco”, è invece l’incoraggiamento di una tifosa per il giovane portiere.

Milan, quelli che sono scettici

Qualcuno però mette in dubbio che i fatti siano andati proprio così. “Ma voi siete sicuri che le cose siano andate come scrivono? Ci mettereste la mano sul fuoco che il m… di Raiola non abbia imbeccato i suoi amici giornalisti per aizzare l’incendio?”, è il parere di un tifoso. “Sarà una lunga settimana diretta a destabilizzare il Milan“, profetizza un altro supporter pensando a complotti mediatici pro Juventus. “Per me é solo un bene che questo caos Donnarumma sia scoppiato ieri. Se avesse voluto rinnovare l’avrebbe già fatto e domenica sera non lo voglio in porta a farsi passare palloni contro la sua prossima squadra. Non scherziamo”, è invece la drastica considerazione di un altro fan.

SPORTEVAI | 02-05-2021 09:14