Il Milan torna alla vittoria, ma i tifosi beccano un big

Dopo due sconfitte consecutive, il Milan ritrova il sorriso e i tre punti piegando il Benevento a San Siro. Speranze Champions che riprendono vigore, anche se i tifosi rossoneri durante e dopo la partita non nascondono l’amarezza per la prestazione poco brillante di un big molto atteso: Ibrahimovic.

Milan, primo tempo agrodolce

Il risultato si sblocca dopo pochi minuti, con Calhanoglu che trova il modo di battere Montipò al termine di un’ottima manovra corale. “Che bella tutta l’azione, ora sì che sembra di nuovo il nostro Milan“, scrive soddisfatta una tifosa su Twitter. Dopo qualche minuto, però, le occasioni divorate in contropiede fanno cambiare umore ai milanisti. “Ci stiamo mangiando un sacco di gol, è assurdo che non riusciamo a concretizzare e a chiudere la partita”, commenta un tifoso spazientito. E un altro addirittura sentenzia: “Mi ero illuso, con questa squadra facciamo fatica ad andare in Europa League“.

Leao e Ibra nel mirino

Tra i più bersagliati dalle critiche ci sono gli attaccanti. Compreso Ibrahimovic, al rientro. “Più che gli errori sotto porta mi preoccupano i tanti passaggi sbagliati. Diamo troppo spazio alle loro ripartenze. Giocano con troppa sufficienza Theo e Leao“, è l’analisi di un supporter. “Ibrahimovic ogni palla non può rimproverare un compagno di squadra, lui è fermo e gli altri corrono, mentre lui è sempre lì che li stressa…”, è un altro rilievo. Meno prolisso l’invito di un fan esasperato: “Mandate in tribuna Leao“.

Milan, il raddoppio di Theo

Anche nella ripresa i rossoneri sprecano e rischiano, prima di trovare il gol della sicurezza con Theo Hernandez. “Ah ma allora c’era anche lui in campo?”, punge più di un tifoso. “La smettete di criticare? Dove sono finiti i tifosi veri?”, si domanda una sostenitrice sbigottita. Mentre chi mette tutti d’accordo è Ibra: “Assurdo, sembra corricchiare in campo e sbaglia una quantità industriale di palloni: ma è lui o l’imitatore?”, è un commento velenoso.

