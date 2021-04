Milan in crisi: novità importanti su Zlatan Ibrahimovic

Il Milan si aggrappa a Zlatan Ibrahimovic per salvare la stagione: la qualificazione in Champions League è in bilico dopo le due sconfitte consecutive contro il Sassuolo e la Lazio, che hanno fatto piombare la squadra di Stefano Pioli dal secondo al quinto posto in classifica.

Il calendario dei rossoneri è tutt’altro che semplice (spaventano i due scontri diretti in trasferta contro Juventus e Atalanta), e il Diavolo non può più permettersi di buttare via punti: sabato contro il Benevento affamato di punti salvezza i meneghini dovranno centrare la vittoria.

Contro gli Stregoni dell’ex Filippo Inzaghi dovrebbe rivedersi proprio Ibrahimovic: l’assenza del leader rossonero ha pesato molto sulla squadra sia a livello tecnico, sia a livello caratteriale, e Pioli si affida a lui per dare la scossa a un gruppo sempre più disorientato.

L’attaccante di Malmoe si è allenato per la prima volta dall’infortunio con il resto dei compagni nella seduta di martedì, e ha mandato un segnale importante in vista di una delle partite più decisive della stagione. Pioli è pronto a tirare un sospiro di sollievo: “Zlatan è stato fuori per tante partite e non ci voleva. Dovrebbe essere a disposizione sabato, vedremo nei prossimi giorni”, aveva detto dopo il match contro la Lazio.

Fresco del rinnovo di contratto, Ibrahimovic è stato finora protagonista di un 2021 molto complicato, dove gli infortuni muscolari l’hanno fatta da padrone: la punta di Malmoe ha giocato solo 10 partite di campionato su 19.

