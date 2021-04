Rosso a Ibrahimovic, Maresca verso lo stop

A Parma il Milan è andato a riprendersi in trasferta quello che aveva disperso in casa nel sabato di Pasqua contro la Sampdoria. Non certo una novità per la squadra di Pioli, il cui rendimento esterno è da scudetto, mentre l’addio precoce al sogno scudetto è dovuto proprio al pessimo ruolino a San Siro, dove i rossoneri non vincono da sei partite.

Il prossimo assalto al fortino casalingo sarà domenica 18 aprile contro il Genoa, ma senza Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese verrà infatti espulso per almeno una giornata dopo l’espulsione per proteste rimediata nel secondo tempo della sfida del “Tardini”.

L’ammontare dei turni di stop dipenderà da cosa l’arbitro Maresca ha scritto nel referto. Le ricostruzioni delle ultime 48 ore non hanno chiarito il giallo, cioè se Zlatan abbia insultato l’arbitro o solo espresso il proprio malcontento per alcune decisioni non gradite.

Una differenza ovviamente sostanziale, perché se il Milan tutto e Stefano Pioli hanno subito fatto quadrato attorno al proprio simbolo (sebbene l’eccesso di nervosismo dello svedese a partita ormai vinta non sia stato del tutto gradito…), qualora la squalifica fosse di una giornata non sarebbe possibile fare ricorso.

Quel che sembra certo, tuttavia, è che Ibra non sarà il solo a pagare dopo il pomeriggio parmense.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, i vertici arbitrali non è infatti piaciuta la direzione di Maresca, per la gestione delle proteste di Ibrahimovic, episodio nel quale il fischietto napoletano potrebbe avere frainteso, scambiando una protesta, seppur accesa, per un grave insulto, ma anche per altri episodi all’interno dei 90 minuti.

Per qualche tempo, quindi, o forse fino al termine del campionato, Maresca potrebbe non incrociare più il Milan, mentre è da verificare l’ipotesi che l’arbitro classe ’81 venga fermato per uno o più turni.

OMNISPORT | 12-04-2021 10:42