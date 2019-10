Auriemma rivela gaffe Televideo, scatta l'ironia del web

Tutti i giornali oggi esaltano l’impresa dell’Italia di Mancini che ha strapazzato a Vaduz, ln Liechtenstein, infilando la nona vittoria consecutiva e battendo i padroni di casa per 5 a 0. Eguagliato il record del ct Vittorio Pozzo. Non ha dato spettacolo la nazionale ma si è confermata implacabile e sulla strada di una crescita ulteriore con Mancini che ha dato spazio a molti giocatori che non erano stati impiegati contro la Grecia.

IL TELEVIDEO – Ovviamente anche il Televideo Rai ha dato notizia del successo degli azzurri ma è incappato in una gaffe clamorosa. Sia nel titolo che nel testo si parla di un’Italia che ha battuto per 5-0 il Lussemburgo e non il Liechtenstein.

LA GAFFE – A segnalare l’errore anche Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano su Facebook posta la foto della schermata della Rai e commenta con toni tra l’ironico e il sarcastico.

IL COMMENTO – Auriemma scrive: “Guardate che è successo per davvero! Con tanti bravi giornalisti a spasso, chissà da quale segreteria politica sarà stato catapultato questo fuoriclasse che confonde il Lussemburgo con il Liechtenstein. E sappiate che questa gente la paghiamo noi, così come i loro capiservizio, i capiredattori ed i tanti direttori di uno strumento, Rai Televideo, che nemmeno per sbaglio nessuno consulta più. Viva l’Italia!”.

IL PRECEDENTE – Un errore grave il Televideo lo aveva commesso anche poco meno di un anno fa, quando lo scorso dicembre la Lazio ha pareggiato contro la Sampdoria. Un 2-2 maturato al 99′ con il gol di Saponara. Per il Televideo – servizio della Rai – però il match era finito con un altro risultato, ovvero 3-3 e non 2-2.

LE REAZIONI – Fioccano sul web le reazioni sconcertate dei follower: “Ah perché esiste ancora il televideo…. Ricordo che tipo 5/6 anni portava già il risultato di una squadra che doveva giocare la sera.. Mah, non ho parole…. Solo parolacce”. C’è chi inserisce emoticon di sorpresa e chi invece preferisce attaccare i giornalisti napoletani: “Mai peggio degli scienziati che abbiamo a Napoli”.

SPORTEVAI | 16-10-2019 09:14