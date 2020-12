Australia: campionato di calcio al via con i tifosi sugli spalti

Si è alzato il sipario sull’A-League, il massimo campionato di calcio australiano. La grande novità è che sono tornati allo stadio anche i tifosi visto che il Paese, a parte Sydney dove ci sono dei focolai, è praticamente ‘Covid free’.

Finalmente il pubblico è tornato a essere protagonista, come in altri sport, ammesso senza mascherine o altre precauzioni particolari, per le prime tre partite del campionato. Il match inaugurale è stato quello tra Western e Adelaide United, disputato al GMHBA Stadium di Geelong davanti a più di 5000 tifosi. Tra i giocatori in campo, invece, anche il ‘nostro’ Alessandro Diamanti che non è però riuscito ad essere protagonista: la prima di campionato si è infatti conclusa con uno scialbo 0-0.

OMNISPORT | 30-12-2020 14:18