Australian Open 2022, Sinner liquida Daniel e vola agli ottavi

22-01-2022 11:05

Jannik Sinner raggiunge Matteo Berrettini nella Top 16 degli Australian Open 2022.

Il talento di San Candido ha infatti avuto ragione in quattro set del giapponese Taro Daniel, numero 120 del ranking Atp, nel match del terzo turno del primo Slam della stagione.

Sinner, testa di serie numero 11 del torneo, si è imposto con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1, centrando così la qualificazione per gli ottavi di finale, dove affronterà Alex De Minaur, match in programma nella notte italiana di lunedì.

Per Sinner si tratta del secondo miglior risultato in carriera in uno Slam dopo i quarti di finale del Roland Garros 2020.

Il punteggio rende bene l’idea del tipo di partita che si è sviluppata, con Sinner che sembrava padrone della situazione dopo il primo set, salvo poi subire un blackout che ha rimesso tutto in discussione.

Alla fine comunque Jannik ha ripreso in mano il match domando il giapponese che, reduce dall’exploit contro Andy Murray, ha comunque disputato una partita di ottimo livello e in generale un torneo sopra le aspettative, proveniendo dalle qualificazioni dove aveva battuto due italiani, Gian Marco Moroni e Salvatore Caruso.

