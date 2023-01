Australian Open, altro forfait: Naomi Osaka non ci sarà

08-01-2023 13:56

Naomi Osaka non prenderà parte agli Australian Open 2023. Altro forfait eccellente per il primo slam della stagione dopo la rinuncia del numero 1 maschile Carlos Alcaraz, che si è infortunato nel corso di un allenamento.

La Osaka, che ha vinto gli Australian Open nel 2019 e nel 2021, non gioca una partita da settembre, quando fu costretta a fermarsi per un infortunio agli addominali. Si sospetta che il problema non sia ancora del tutto risolto, e che questo sia il motivo per il quale non prenderà parte al Major australiano.