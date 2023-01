Australian Open: Bronzetti fuori, indigesta la tedesca Siegemund

18-01-2023 11:38

Al secondo turno degli Australian Open di Melbourne non ci sarà l’azzurra Lucia Bronzetti. È stata infatti battuta in tre set dalla tedesca Laura Siegemund. E dire che l’incontro era cominciato molto bene per la nostra tennista, che aveva infatti portato a casa facilmente il primo set con il punteggio di 6-2. Ma la rimonta della teutonica è stata fatale: questa si è aggiudicata il secondo parziale per 6-4 e ha fatto suo anche quello decisivo, con il punteggio di 6-3. Pratica risolta in due ore e 35 minuti di gioco, a dimostrazione che c’è stata battaglia.