Australian Open, buona la prima per la Williams

Inizia bene l’Australian Open di Serena Williams. La statunitense supera il primo turno della competizione e vince con un doppio 6 – 1 contro la tedesca Laura Siegemund. Inutile dire che l’obiettivo dell’ex numero uno del mondo è quello di raggiungere quota 24 Slam: ma la strada, si sa è lunga e l’incognità sarà, come sempre, la sua forma fisica.

Bene anche la detentrice dell’ultimo US Open, Naomi Osaka, testa di serie numero tre e vincitrice nel 2019: la giapponese si libera in appena un’ora e 10 della russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di in 6 – 1, 6 -2.

OMNISPORT | 08-02-2021 10:27