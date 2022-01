Australian Open, Carreno-Busta lancia la sfida Berrettini

22-01-2022 19:20

Dopo Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini sarà chiamato a sfidare un altro tennista iberico per proseguire il proprio cammino agli Australian Open.

Il nome dell’atleta in questione è quello di Pablo Carreno Busta, giustiziere in 4 set dello statunitense Korda al terzo turno.

“Non ho mai affrontato Matteo. Per uno come me che punta alla top 10 è importante vincere partite del genere” ha detto alla vigilia il nativo di Gijón.

“Lavoro duramente ogni giorno proprio per vivere momenti come questo. Bisogna sempre superare i migliori per raggiungere i propri obiettivi. Ora è arrivato il momento della verità. In ATP Cup non ero al 100%, ma qui sto bene e sono fiducioso”.

Idee su come provare a disinnescare il numero uno d’Italia potrà fornirgliele proprio Alcaraz, k.o. con Berrettini al termine di una lunga e sentita battaglia.

“Sicuramente gli chiederò consiglio. Quello che ha combinato dopo 4 ore di battaglia mi ha commosso. Dal campo si notano cose che in televisione non si percepiscono, perciò proverò a far tesoro di ciò che mi dirà” ha chiosato Carreno Busta.

