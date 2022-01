Australian Open, Tiley su Djokovic: "quadro più preciso a giorni"

02-01-2022 17:30

Continua ad aleggiare un ombra di mistero riguardo alla partecipazione di Novak Djokovic agli Australian Open, il primo slam della stagione tennistica che inizierà il 17 gennaio. Il serbo è campione in carica da tre edizioni consecutive, ha vinto il torneo ben nove volte e pare desideroso di difendere ancora una volta il titolo dall’assalto di Rafa Nadal, già arrivato in Australia.

Ritiratosi dall’ATP Cup senza dare alcun tipo di spiegazione, però, il Djoker continua a non chiarire il proprio stato di salute. Si è vaccinato contro il Covid o no? Questo è il grande dilemma che rende tutto molto problematico. L’unica cosa sicura al momento è che è presente nell’entry list.

All’emittente australiana Nine Network ha parlato il CEO dell’Australian Open Craig Tiley, che però rimane ancora molto criptico circa le possibilità di vedere Nole in Australia. Come si sa, infatti, non è possibile disputare il torneo per coloro che non si sono vaccinati. Queste le sue parole:

“C’è ancora molto da fare e penso che si svolgerà nei prossimi giorni. Abbiamo ancora alcuni voli charter in arrivo fino alla fine di questa settimana e poi tutti i giocatori saranno qui. Per quanto riguarda lo stato relativo a Novak, penso che avremo un quadro molto più chiaro nei prossimi giorni, altrimenti si sta facendo piuttosto tardi per presentarsi e giocare agli Australian Open.

Neanche l’esenzione medica sembra un’opzione percorribile, proprio come una deroga speciale fatta apposta per il numero uno del mondo. “Le esenzioni mediche non sono una scappatoia per i giocatori di tennis privilegiati”, aveva dichiarato a dicembre 2021 il vicepremier australiano, James Merlino.

OMNISPORT