Australian Open, delusione azzurra: Berrettini si ritira. Fognini out con Nadal

Delusione azzurra agli Australian Open. Nessuno dei due italiani rimasti in tabellone, ovvero Matteo Berrettini e Fabio Fognini riesce ad accedere ai quarti della prima prova Slam dell’anno.

Rammarico doppio per Berrettini che non è riuscito nemmeno a giocarsela sul campo: l’italiano è stato costretto al ritiro e non ha potuto giocare quello che sicuramente sarebbe stato un interessante match, con il greco Stefanos Tsitsipas.

Il numero 10 del ranking mondiale si è arreso a causa di uno stiramento addominale che aveva già riportato nel turno precedente quando aveva eliminato Karen Khachanov. Sarebbe stato troppo pericoloso e incosciente scendere in campo, con i medici, come ha spiegato Beretto che gli hanno sconsigliato di provarci.

“I dottori – ha spiegato – mi hanno detto che il problema agli addominali sarebbe potuto peggiorare. Ovviamente non sono al 100%. Non valeva la pena rischiare. Non sono in grado di giocare“.

L’altra nota negativa arriva, almeno, sul campo, con l’eliminazione di Fabio Fognini per mano di Rafael Nadal. L’Italia ci sperava visto che il ligure ha già battuto, più volte (per l’esattezza 4) il maiorchino che però è sceso in campo sfoggiando il suo miglior tennis e mostrando di aver messo alle spalle il problema alla schiena che lo aveva fermato a inizio anno con l’ATP Cup.

Fognini ha fatto del suo meglio per poi arrendersi per 6-3 6-4 6-2: fino al secondo set, condotto anche per 4 a 2 il tennista di Arma di Taggia si è difeso con le unghie e con i denti per poi sopperire alla potenza dello spagnolo.

Ai quarti, invece, ci va Daniil Medvedev: il russo, vincitore delle ultime ATP Finals si libera dell’americano Mackenzie McDonald e ora, ai quarti, affronterà il connazionale Andrey Rublev che ha beneficiato, sul 6-2 7-6(3) in proprio favore del ritiro del norvegese Casper Ruud.

OMNISPORT | 15-02-2021 10:39