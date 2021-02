Australian Open, Berrettini deve ritirarsi

Lunedì amaro per i colori azzurri all’Australian Open. Matteo Berrettini è stato costretto al forfait per un infortunio e non potrà scendere in campo contro Stefanos Tsitsipas per l’ottavo di finale dello Slam in corso a Melbourne.

Il tennista romano ha riportato un infortunio agli addominali nel match contro Khachanov: il trauma muscolare sarebbe più grave del previsto, si parla di uno strappo. Berrettini era l’ultimo azzurro ancora in gara dopo l’eliminazione di Fabio Fognini ad opera di Rafael Nadal, che ai quarti affronterà proprio Tsitsipas.

OMNISPORT | 15-02-2021 09:07