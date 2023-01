Australian Open, Djokovic in semifinale pensa a Federer: "È in ottima forma"

25-01-2023 13:58

Novak Djokovic è ancora una volta in semifinale agli Australian Open. Nonostante la condizione fisica sembra che ora la sua forma fisica vada meglio.

“Nelle giornate di riposo sono stato connesso più alle macchine che alle persone per far sì che la gamba fosse a posto”.

La semi contro Paul sarà la 44esima semifinale in uno Slam per Djokovic. La prima risale allo US Open del 2007 quando superò Ferrer. Djokovic però si ricordava che fosse Federer, da cui perse poi la finale.

E allora si è soffermato sul campione svizzero: “Il tennis sicuramente sente la sua mancanza ma l’ho visto in grande forma alla Fashion Week di Parigi e sugli sci… è bello vederlo godersi la vita. Magari tra qualche anno ci sfideremo sulle piste da sci. Un grande saluto a lui e alla sua famiglia”.

E poi sulle condizioni di gioco, con tantissimo vento, ha detto: “Bisogna adattarsi per forza, alle 18 quando mi sono scaldato non ce n’era così tanto, è salito all’improvviso soprattutto da un lato. Guardando dalla tv non te ne rendi conto ma fa una grossa differenza da un lato all’altro, il lancio di palla è complicato a favore di vento”.