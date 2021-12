19-12-2021 19:45

Dominic Thiem rischia fortemente di saltare gli Australian Open del prossimo gennaio dopo aver già dovuto dare forfait a Wimbledon e agli US Open. L’austriaco ha preso un brutto raffreddore che gli ha rallentato la preparazione, ma soprattutto non ha ancora recuperato dall’infortunio al polso e ha pertanto deciso di rinunciare all’ATP Cup e al torneo di Sydney in vista del primo Slam del 2022, per il quale deciderà la partecipazione o meno alla fine di questo mese.

OMNISPORT