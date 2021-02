Australian Open: Errani eliminata al 3° turno dalla Hsieh

Ci sono volute quasi tre ore per decretare l’eliminazione di sara Errani dagli Australian Open. La nostra tennista esce infatti al terzo turno del primo slam stagionale sconfitta dalla Hsieh in tre set 6-4, 2-6, 7-5.

La Errani vede così sfumare quel posto negli ottavi di uno Slam che le manca dal lontano Roland Garros del 2015. Per la giocatrice asiatica, che a sorpresa mercoledì aveva eliminato in due set la canadese Bianca Andreescu, 8 del ranking e del seeding, sarà la terza presenza negli ottavi. Grazie comunque a questo risultato, Sara si riavvicinerà alla top 100 salendo al n.106 del ranking.

Come è andata la partita? Dopo aver vinto un set per parte, il match si è praticamente deciso al terzo. Peccato per la Errani che nel nono game è arrivata a due punti dal match così come nel decimo (recuperando da 0-30) ma la Hsieh l’ha riagguantata sul 5 pari. A questo punto la giocatrice di Taipei ha completato la rimonta imponendosi 7-5 con un ultimo game giocato in maniera splendida.

