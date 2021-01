Australian Open, il ministro della Salute: "Si entra solo con test negativo"

Tengono banco le polemiche in vista dei prossimi Australian Open.

Dopo la positività di Murray, in dubbio per gli AO, sono arrivate le parole del Ministro della Salute Australiano, Martin Foley, che tiene la linea dura : “Se il signor Murray dovesse risultare positivo prima di partire per Australia, non gli sarà dato il permesso di sbarcare”.

Murray, secondo la BBC è in buona salute e speranzoso di poter viaggiare in un secondo momento poco prima del torneo che prenderà il via l’8 febbaio.

OMNISPORT | 15-01-2021 13:02