Australian Open, in Alto Adige si esulta per Jannik

Dopo la vittoria di Sinner, i commenti entusiasti degli avventori di un bar a Terlano

28-01-2024 20:21

Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera.

Grande tifo in tutto l’Alto Adige per il tennista pusterese.

Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 6-3.