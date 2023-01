Australian Open, la carica di Iga Swiatek: "Non vivo nel passato, punto ad altri successi"

13-01-2023 17:33

Iga Swiatek non è interessata a ciò che la gente si aspetta da lei e la numero uno del mondo non “vivrà nel passato” mentre punta ad ottenere altri successi in questa stagione. L’anno scorso la Swiatek si è distinta per la sua classe, vincendo ben otto titoli e affermandosi come la migliore giocatrice del mondo.

Il secondo titolo al Roland Garros e il primo trionfo agli US Open sono stati i punti salienti di un 2022 davvero stellare. La polacca inizierà la sua stagione agli Australian Open, con un incontro di primo turno contro la tedesca Jule Niemeier sulla Rod Laver Arena nella giornata di lunedì 16.

La Swiatek è la favorita per il titolo al Melbourne Park, ma non si metterà troppa pressione addosso, non essendo interessata alle enormi aspettative che il pubblico ha nei suoi confronti. Queste le sue parole:

“Quando non mi preoccupo di ciò che la gente pensa e delle loro aspettative su di me, è più facile per me avere successo”, ha detto Swiatek a BBC Sport. “È quello che ho cercato di fare al meglio nel 2022. Anche se ne sono orgogliosa, non cercherò di eguagliare i miei precedenti successi perché non sarebbe costruttivo. Una stagione come quella del 2022 è qualcosa di incredibile e raro. Certo, mi piacerebbe rifarlo, ma non è vantaggioso vivere nel passato”.

Swiatek è stata battuta da Danielle Collins nella semifinale degli Australian Open 12 mesi fa.