20-01-2023 20:00

Gli Australian Open stanno per eleggere i Magnifici 32 dell’edizione 2023. L’edizione numero 111 del primo Slam della stagione vedrà infatti completarsi nella giornata di sabato 21 gennaio il programma del terzo turno, al termine del quale saranno delineati gli accoppiamenti degli ottavi di finale, che si disputeranno domenica 22 gennaio.

Australian Open, day 6: test Dimitrov per Djokovic, Murray ci riprova

Nella prima delle due giornate dedicate ai sedicesimi non sono mancate le sorprese, in entrambi i tabelloni del singolare. In campo maschile ha fatto sensazione l’uscita di scena di Daniil Medvedev, finalista sconfitto nelle ultime due edizioni, così come quella di Cameron Norrie, fatto fuori dal giovane ceco Jirí Lehecka, mentre tra le donne è già finita la corsa di Danielle Collins, finalista 2022, e di Maria Sakkari.

Sabato sarà il giorno del ritorno in campo di Novak Djokovic che sul centrale della Rod Laver Arena affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov: impegno ampiamente alla portata per il serbo, che sarà però osservato speciale dopo il riacutizzarsi dell’infortunio al tendine della gamba avvertito contro Couacaud. Impegni sulla carta agevoli anche per Andrey Rublev, testa di serie numero 5, e Holger Rune (9), mentre Andy Murray cercherà la terza impresa contro Bautista Agut per tornare agli ottavi di uno Slam dopo sei anni di assenza.

Australian Open 2023, Camila Giorgi non vuole fermarsi: ostacolo Bencic

In campo femminile le teste di serie più basse a scendere in campo saranno Carolina Garcia (4) e un’Aryna Sabalenka (5) in gran forma, ma l’attesa degli appassionati italiani, alla vigilia del match che attende Jannik Sinner contro la “bestia nera” Stefanos Tsitsipas, è tutta per Camila Giorgi. La marchigiana avrà l’onore della Rod Laver Arena per cercare di ottenere il miglior risultato della carriera a Melbourne, dove non si è mai spinta oltre il terzo turno. L’avversaria sarà però di tutto rispetto, la svizzera Belinda Bencic, numero 12 del seeding e campionessa olimpica a Tokyo 2020.

Camila ha finora concesso appena otto giochi a Anastasija Pavljucenkova e Anna Karolina Schmiedlova, avversarie certo di caratura inferiore rispetto a Bencic, il cui bagaglio tecnico completo può creare problemi all’azzurra, chiamata a temperare i rischi di certi colpi che la caratterizzano. La svizzera è in vantaggio per 3-2 nel computo dei precedenti, l’ultimo dei quali risale al 2019, e si è aggiudicata le due sfide giocate sul cemento.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari della sesta giornata

Di seguito il programma completo della quinta giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

Tutte le partite degli Australian Open 2023 saranno trasmesse dai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, visibili anche sulla piattaforma DAZN.

Clicca qui per vedere tutte le gare degli Australian Open live su DAZN

ROD LAVER ARENA

Dall’1:00: Gracheva-[30] K. Pliskova

Giorgi-[12] B. Bencic

Non prima delle 4:30: B. Bonzi-[22] A. De Minaur

a seguire: [27] Dimitrov-[4] Djokovic

Linette-[19] Alexandrova

MARGARET COURT ARENA

Dall’1: Parrizas Diaz-Vekic

[5] Rublev-[25] Evans

[5] Sabalenka-[26] Mertens

Dalle 9: Murray-[24] Bautista Agut

JOHN CAIN ARENA

Non prima delle 3: Humbert-[9] Rune

a seguire: [WC] Popyrin-Shelton

KIA ARENA

Non prima delle 4:30: Wolf-[LL] Mmoh

a seguire: Siegemund-[4] Garcia

1573 ARENA

Non prima delle 3: [23] Zhang-[Q] Volynets

Fruhvirtova-Vondrousova

COURT 3

Non prima delle 4:30: Paul-Brooksby