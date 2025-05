Camila Giorgi all'Isola dei Famosi scatena il caos: Bertolucci attacca Simona Ventura, interviene pure Burioni

La frase sull'ex tennista - "la più forte italiana di sempre" - fa arrabbiare l'ex capitano azzurro di Davis: "L'hanno sentita due milioni di persone". Web in tilt.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Mentre al Foro Italico si giocano gli Internazionali, Camila Giorgi è impegnata in un’altra sfida in Honduras: l’Isola dei Famosi. L’ex tennista italoargentina, che ha definitivamente chiuso con lo sport attivo, è infatti tra i naufraghi dell’edizione 2025 del reality Mediaset, condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Simona Ventura nelle vesti di opinionista. E proprio “SuperSimo” ha involontariamente scatenato il putiferio a causa di una frase utilizzata per presentare la stessa Camila. Parole che non sono piaciute a Paolo Bertolucci, ex capitano dell’Italia di Davis e apprezzato commentatore tecnico su Sky e NOW.

Camila Giorgi all’Isola dei Famosi: le parole di Simona Ventura

Già nel video di presentazione del programma Camila Giorgi si era definita “una delle tenniste italiani più forti al mondo”, oltre che “competitiva”. Da studio, Simona Ventura ha rincarato la dose: “È la più forte tennista italiana di sempre”. Apriti cielo. Paolo Bertolucci su X non ha nascosto il suo disappunto. “Chiunque si sente in grado di parlare di tennis: Simona Ventura presenta Camila Giorgi come la più forte tennista italiana di sempre!“, il suo post accorato. Bertolucci che già qualche tempo fa si era reso protagonista di una vivace replica a Federica Pellegrini per le sue considerazioni su Jannik Sinner.

La replica di Paolo Bertolucci a SuperSimo, che dibattito sui social

Tra i primi a commentare, ironicamente, il professor Roberto Burioni: “Non vedo perché i virus sì e il tennis no”. “Vero Prof! Hai ragione”, il commento divertito di Bertolucci. Applausi dall’ex campione di Davis anche alla battuta di Francesco De Benedetti: “È senz’altro la più grande tennista italiana ad aver partecipato all’Isola dei famosi“. Caustica invece la replica a un altro utente, che scrive “ho smesso di leggere a Simona Ventura”: “Ok però l’hanno sentita 2 milioni di persone“. Quasi 300 i commenti in calce al post in meno di un giorno, gran parte dei quali indignati, nel migliore dei casi ironici.

Camila Giorgi, la carriera della nuova concorrente dell’Isola

Ma come collocare Camila Giorgi nel firmamento del tennis femminile italiano? L’ormai ex tennista si è ritirata un anno fa e ha raggiunto il suo high col 26mo posto nella classifica WTA. Quattro i titoli vinti, il più importante il Masters 1000 del Canada, a Montreal. Nel 2018 ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon. Ultimamente però si è parlato di lei soprattutto per alcune vicende personali e giudiziarie, dall’indagine per un presunto certificato vaccinale falso a quella su questioni di natura fiscale, e per la controversa “fuga” dall’Italia in Argentina. Presto dovrebbe convolare a nozze con un politico locale.