Camila Giorgi sposa Ramiro Marra: l'annuncio sulle nozze tra l'ex tennista e il politico argentino

L'indiscrezione rivelata durante un celebre programma tv: lui le ha chiesto la mano all'aeroporto di Ezeiza prima di prendere un volo, ancora incerta la data della cerimonia.

Camila Giorgi non smette di stupire. Ci sono ulteriori novità in arrivo per l’ex tennista, che ormai ha impresso una serie di svolte alla sua vita e si prepara a un altro snodo cruciale. Dopo la decisione di lasciare il tennis giocato in via definitiva, dopo il trasferimento in pianta stabile in Argentina, dopo l’annuncio del fidanzamento col politico Ramiro Marra, ecco l’ennesima indiscrezione dai toni spiazzanti: Camila si sposa. Con chi? Proprio con Ramiro Marra, il rampante attivista di Buenos Aires che sembra aver acquisito consensi plebiscitari nel suo cuore.

Camila Giorgi e Ramiro Marra, l’indiscrezione sulle nozze

A dare l’annuncio delle nozze in arrivo tra Camila e Ramiro è stata la giornalista Yanina Latorre, una sorta di celebrità gossip in Argentina, nel corso del seguitissimo programma tv LAM. La reporter ha confidato che Marra ha fatto la proposta di matrimonio a Camila nell’aeroporto di Ezeiza, mentre stavano per prendere un volo. Un altro giornalista, Pepe Ochoa, ha specificato che l’ex tennista ovviamente ha detto di sì, ma che non è stata ancora stabilita la data del grande evento. Per il momento nessuna conferma o smentita è arrivata dai diretti interessati. Che però da mesi si mostrano molto uniti in ogni uscita pubblica.

Giorgi e il politico argentino, il colpo di fulmine e papà Sergio

Camila Giorgi e Ramiro Marra hanno ufficializzato la loro relazione a novembre dello scorso anno, qualche tempo dopo il trasferimento definitivo dell’ex tennista azzurra e della sua famiglia in Argentina. Eletto deputato nel 2021 a Buenos Aires, Marra è un politico in ascesa in Argentina. A presentarlo alla figlia è stato Sergio Giorgi, papà di Camila, e a quanto pare tra i due è subito scoppiato l’amore. La prima uscita in comune è stata in occasione di una partita del Boca Juniors, alla Bombonera, quando entrambi si sono presentati allo stadio mano nella mano indossando la maglia e i cappellini degli Xeneixes.

Le risposte ai follower e la rivelazione sul fidanzato Ramiro

In ogni intervista recente e anche sui social, nelle ultime settimane Camila Giorgi non ha fatto che ribadire quanto sia legata al suo fidanzato, con cui ha ammesso di pensare sempre più frequentemente a un futuro insieme e a dei figli. Alla domanda di un follower su cosa le piacesse di più dell’Argentina, l’ex campionessa ha risposto prontamente: “Il mio ragazzo”, aggiungendo a corredo un cuoricino. Tra le possibili destinazioni per il viaggio di nozze potrebbero esserci le due città preferite da Camila dopo Buenos Aires: Parigi e Venezia. Due location molto romantiche, ideali per una luna di miele.