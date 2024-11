Camila Giorgi svela l'identità del nuovo fidanzato: è un politico di Buenos Aires. E si "dimentica" della BJK Cup

Camila Giorgi ha reso noto di avere un nuovo fidanzato: è il politico argentino Ramiro Marra. Lei è felice a Buenos Aires e dice: "Col tennis ho chiuso definitivamente"

Le ex compagne di nazionale a Malaga hanno stappato champagne a profusione, ma di tutto questo Camila Giorgi non saprebbe propria cosa farsene. Lei che magari la finale di Billie Jean King Cup nemmeno l’avrà guardata, impegnata forse in qualche sfilata o sul set di un servizio fotografico. È la nuova vita che s’è scelta, quella che viene dopo il tennis e nella quale c’è spazio anche per un nuovo amore. Perché attaccata la racchetta al chiodo, Camila ha deciso di aprire il proprio cuore.

La rivelazione: “Ho un fidanzato argentino”

Al solito c’hanno pensato i social a tenere aggiornato il mondo che sta tutto intorno circa le novità sentimentali dell’ex tennista azzurra. Che ha reso pubblico il fidanzamento con Ramiro Marra, deputato iscritto nelle file del partito “La Libertad Avanza”, entrato nel consiglio cittadino di Buenos Aires, nonché in passato candidato alla carica di sindaco della Città Autonoma di Buenos Aires.

Lo ha fatto rispondendo a una domanda di un follower: “Si, ho un fidanzato argentino, ed è la cosa che mi piace di più dell’Argentina”. La terra dove è nato papà Sergio, ex militare e combattente nella zona delle Falkland/Malvinas, che in Italia si è trasferito per amore di Claudia (la mamma di Camila) e dove la figlia ha deciso di tornare a vivere non appena è salito al potere il discusso Javier Milei, il candidato anarchico-capitalista sostenuto dalla famiglia Giorgi, considerato nel mondo una sorta di alter ego di Donald Trump in salsa argentina.

Riguardo al legame con Ramiro Marra, Camila ha spiegato che “è stato amore a prima vista: l’ho incontrato nel suo ufficio e non me ne sono più andata”. Ribadita anche la volontà di restare in Argentina: “Non mi muoverò più da questo posto, sto bene e sono felice”.

Porte chiuse al tennis. E nessun riferimento a Malaga

Chissà se nel frattempo, tra una cena galante e una foto sui social con la maglia del Boca (la squadra che evidentemente ha rapito il cuore di Ramiro), la Giorgi abbia trovato pure il tempo per concedersi qualche partitella a tennis sui campi in terra battuta della capitale argentina. La porta a un ritorno nel circuito WTA però è sembrata essere rimasta chiusa. “Quando prendo una decisione è quella, e non tornerò sui miei passi. Ho detto basta col tennis”.

Chiaro però che un paragone con quanto successo a Malaga non può non essere fatto: la Giorgi in Billie Jean King Cup ha disputato di tutti tre incontri, due nel 2022 contro le francesi Tan e Dodin e uno nel 2023 contro la slovacca Schmiedlova, e li ha vinti tutti e tre senza perdere neppure un set. Non c’era però nel novembre dell’anno passato nella fase finale, conclusa con la sconfitta contro il Canada nell’atto conclusivo. E non c’è stato alcun messaggio per le compagne dopo il trionfo di ieri.

Un mese dopo, il mondo s’è capovolto

Quello che stupisce del personaggio Camila è la capacità di sorprendere sempre: un mese fa, ospite del salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo”, aveva detto di essere fidanzata con l’americano David Holiner, che a quanto pare però è stato dimenticato in fretta. Nella stessa intervista aveva spiegato di non voler più scappare dall’Italia, ma di essere comunque sicura che fosse meglio risiedere all’estero, optando però per Miami.

Insomma, in poche settimane la situazione s’è nuovamente capovolta, con il nuovo compagno che ha avuto a sua volta parole al miele per la fidanzata, che l’ha sorpreso nel giorno del suo compleanno. “Concludendo la giornata con la miglior compagna. Grazie a tutti per gli auguri ricevuti, l’Argentina sarà prospera”, ha scritto Marra sui propri profili social.

A farli incontrare, secondo i ben informati, sarebbe stato papà Sergio, che conosceva da tempo Ramiro. Che per festeggiare la nuova unione l’ha portata alla “Bombonera” a tifare per l’Argentina nel match con Perù, partita nella quale Lautaro Martinez ha raggiunto a quota 32 reti con l’albiceleste Diego Armando Maradona. Per Camila, un battesimo davvero speciale.