Tennis Billie Jean King Cup: la finale Italia-Canada parte male, Trevisan sconfitta da Stakusic

Trevisan ko nel primo incontro della finale di Billie Jean King Cup a Siviglia contro il Canada: la portacolori dell'Italia battuta da Marina Stakusic, numero 258 al mondo.

12-11-2023 17:17

Comincia male la finale di Billie Jean King Cup, l’ex Fed Cup, per la Nazionale italiana. Canada in vantaggio 1-0. Nel primo singolare, infatti, Martina Trevisan si è arresa in due set a Marina Stakusic. A seguire toccherà a Jasmine Paolini contro la numero uno delle canadesi, Leylah Fernandez. Poi, in caso di successo della azzurra, sarà la volta del doppio, con la coppia Cocciaretto-Trevisan opposta al tandem canadese Dabrowski-Fernandez.

Italia-Canada 0-1: Trevisan sconfitta da Stakusic

Pesantissima la sconfitta di Martina Trevisan contro Marina Stakusic. L’azzurra, numero 43 al mondo, costretta a inchinarsi a un’avversaria che occupa la posizione numero 258 del ranking. La chiave della partita dopo il break piazzato dall’italiana a fine primo set. Trevisan ha servito per il 6-4, ma si è fatta strappare il servizio e poi non ha trovato più la forza di reagire. Una mazzata, probabilmente, costata la sconfitta.

Trevisan, che mazzata alla fine del primo set

Stakusic, infatti, dopo essere rimasta nel set ha fatto filotto. Ha difeso il servizio e poi ha piazzato un altro break, chiudendo il primo set a proprio favore sul 7-5. Poca storia, poi, nel secondo set, in cui Trevisan non è riuscita a resettare e a ripartire con maggior forza e aggressività di prima. Stakusic è scappata via nel punteggio strappando il servizio al quarto gioco e poi chiudendo sul 6-3, dopo aver sprecato un matchpoint anche nel gioco precedente.

Ora tocca a Paolini contro Fernandez, poi al doppio

Italia appesa a un filo, dunque. Del resto, che il Canada fosse un bruttissimo cliente lo si era capito al termine della semifinale, che le nordamericane hanno vinto in modo sorprendente ai danni della favoritissima Repubblica Ceca. Sotto di una partita a zero, il Canada si è aggrappato a Fernandez che ha battuto Vondrousova, e poi al doppio che ha fatto la differenza nel gioco decisivo. Fernandez che nel ranking WTA occupa la posizione numero 35: Paolini è messa meglio, è infatti numero 30.