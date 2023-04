Tennis, Paolini: "La Nazionale? Soddisfazione enorme"

La Nazionale azzurra di tennis sarà impegnata dal 14 al 15 aprile a Bratislava per la sfida contro la Slovacchia

12-04-2023 13:10

Ai canali ufficiali della Federtennis ha così parlato Jasmine Paolini.

Sul bilancio della stagione spiega: “Poteva essere sicuramente migliore. Soprattutto potevo fare di più sia ad Indian Weels che a Miami, contro avversarie non impossibili. Anche perché ormai giocare sul cemento mi piace. Comunque conto di fare molto meglio sulla terra rossa, anche perché a differenza dello scorso anno, con l’infortunio al ginocchio destro, fisicamente sto bene”.

Poi spazio alla Nazionale: “È una enorme soddisfazione, ed anche un traguardo che uno raggiunge. Un po’ come in tutti gli sport, vuol dire che hai fatto strada, e che hai fatto quella giusta: che hai raggiunto un buon livello. E’ un grande orgoglio. Quelle di BJK Cup sono settimane un po’ diverse dalle altre: perché sei a contatto con le tue compagne e i loro team e con lo staff federale. C’è un clima conviviale. E’ bello condividere quando per il resto dell’anno sei solo tu ed il tuo team”.

Infine sugli obiettivi: “Cercare di giocare più partite possibile e cercare di vincere anche! Ed esprimere un livello di tennis più alto e continuo. I sorteggi contano, ma se vuoi crescere e salire in classifica quelle forti vanno battute”.