Tennis Billie Jean King Cup, Italia-Slovenia 1-0: Trevisan batte Juvan, ora tocca a Paolini

L’Italia conquista il primo punto nella semifinale della Billie Jean King Cup grazie a Martina Trevisan che batte la Juvan. Ora in campo Jasmine Paolini contro la Zidansek e a seguire ci sarà il doppio.

Ultimo aggiornamento 11-11-2023 12:51

L’Italia conquista il primo punto nella semifinale di Billie Jean King Cup in corso di svolgimento sul cemento di Siviglia. Le azzurre vanno avanti 1-0 contro la Slovenia in un match che si è trasformato in una mezza maratona ed alla fine sono state necessarie più di due ore di gioco a Martina Trevisan per battere Kaja Juvan.

Trevisan soffre ma conquista il primo punto

Primo set nel quale l’azzurra sembra riuscire subito a prendere le misure all’avversaria. Conquista un break di vantaggio e dà la sensazione di poter controllare agevolmente. Il servizio però le gioca un brutto scherzo e la Juvan pareggia i break e manda il set al tie dove la slovena conquista anche il setball cancellato dalla Trevisan che poi va a chiudere 7-6.

L’azzurra comincia il secondo set con un po’ di nervosismo, concede un break alla slovena, poi ricomincia a giocare e recupera subito lo svantaggio. La Trevisan vola sul 4-3 con la Juvan che deve ricorrere al medical time-out. Al ritorno in campo l’azzurra gioca un gran game e vola sul 5-3 con la possibilità di giocare per il match. Il game decisivo è più complicato del previsto con la Trevisan che però la porta a casa.

Trevisan: Oggi c’erano mille emozioni

Oggi è stata dura, un sacco di emozioni e di prime volte. E’ la prima semifinale per noi, per tutte noi è un momento bellissimo e vogliamo fare il meglio che possiamo. Oggi è stato difficile da gestire, ero molto emozionata. Volevo fare bene soprattutto per Tatiana.

Non sono felicissima del mio tennis ma sono contenta di aver reagito, con il cuore ero lì. Il tiebreak è stato difficilissimo, oggi facevo fatica a capire come giocava lei. Mi dava pochissimo ritmo. L’importante è averla portata a casa.

Ora tocca a Jasmine Paolini

L’Italia è cresciuta di colpi nel corso della manifestazione per squadre che prende l’eredità della Fed Cup: ora per provare a conquistare la finale tocca a Jasmine Paolini che scende in campo contro l’altra singolarista slovena Tamara Zidansek. L’azzura è favorita ma come spesso capita in queste manifestazioni, il ranking tende un po’ ad annullarsi.

L’eventuale doppio Cocciaretto-Trevisan

A chiudere la giornata nel caso di pareggio da parte della Slovenia nel secondo singolare, a decidere il match in questa manifestazione sarà fondamentale il doppio con l’Italia che dovrebbe schierare la coppia Cocciaretto-Trevisan mentre la Slovenia potrebbe riproporre le due singolariste con la Juvan che però ha mostrato un po’ di sofferenza fisica.