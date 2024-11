Mondiali: Lautaro con un eurogol fa volare l’Argentina e raggiunge Maradona, nuovo flop Brasile, le classifiche

L'attaccante dell'Inter regola il Perù: 32esima rete con l'Argentina, come Diego. Vinicius delude e il Brasile stecca ancora. Ecuador al terzo posto

Nella notte, l’Argentina ha regolato il Perù con un gol strepitoso in mezza rovesciata (su assist di Messi) di Lautaro Martinez, che ha raggiunto Diego Armando Maradona nella classifica dei migliori marcatori argentini di tutti i tempi.

Dopo 12 giornate del girone unico sudamericano che decreterà le partecipanti al prossimo mondiale, l’Argentina guida la classifica con 25 punti. Frena ancora il Brasile, che non va oltre l’1-1 contro l’Uruguay. Quattro reti del Cile al Venezuela, successo dell’Ecuador sulla Colombia, pareggiano Paraguay e Bolivia.

L’Argentina batte il Perù e Lautaro raggiunge Diego

Grazie all’11° gol segnato da Lautaro Martinez in 16 partite disputate nel 2024, l’Argentina si conferma in vetta a girone unico sudamericano per le qualificazioni ai mondiali 2026, superando di misura il Perù, fanalino di coda del raggruppamento.

Una gara da ricordare per l’attaccante dell’Inter che ha raggiunto Diego Armando Maradona al 5° posto della classifica dei migliori marcatori argentini, con 32 reti all’attivo.

L’albiceleste ha subito archiviato la sconfitta in Paraguay e le polemiche che s’erano venute a creare dopo la mancata espulsione del paraguaiano Alderete, poi match winner. Il “Toro” ha realizzato il gol vittoria ricevendo palla da Messi, coordinandosi per scoccare una semi-rovesciata di sinistro infilatasi all’incrocio dei pali. Nel primo tempo palo di Julian Alvarez.

Brasile, altra frenata, Vinicius delude

Il Brasile continua ad arrancare e dopo aver pareggiato 1-1 in Venezuela si è ripetuto in casa contro l’Uruguay. Quinto posto per la Seleçao, secondi gli uruguaiani passati in vantaggio al 10’ del secondo tempo con Valverde. Pareggio del Brasile 7’ dopo con un tiro al volo di Gerson.

Deludente la prestazione di Vinicius, che ha sciupato un paio di buone occasioni per segnare. Bene Raphinha, si è rivisto Danilo, titolare sulla fascia destra e da capitano. Buona anche la prova di Olivera, tra le fila della celeste, nel ruolo di difensore centrale. Attesa per il confronto tra Brasile e Argentina durante la prossima sosta prevista a marzo 2025 (25 marzo, in Argentina).

Gli altri risultati del 12° turno

Il Paraguay, dopo aver battuto l’Argentina, non concede il bis, fermato sul 2-2 dalla Bolivia. Con Sanabria a mezzo servizio (è entrato al 19’ della ripresa), c’ha pensato il ventenne Enciso a evitare il ko al Paraguay in pieno recupero.

Vantaggio boliviano ad opera di Vaca Moreno, pareggio al 26’ della ripresa di Almiron, quindi il rigore di Miguelito al 36’, prima del guizzo del giovane Enciso nel finale di gara.

Nonostante l’inferiorità numerica (espulso Hincapié al 34’ del primo tempo), l’Ecuador è riuscito a battere la Colombia, agguantandola al terzo posto in classifica. Decisivo il gol in apertura di Enner Valencia, che ha seminato la difesa avversaria e con un sinistro chirurgico all’angolino ha regalato il successo all’Ecuador. Alla Colombia non sono bastati oltre 20 tiri in porta per recuperare lo svantaggio.

Dopo più di un anno senza vittorie, il Cile di Arturo Vidal (67’ in campo per l’ex juventino) torna a sorridere battendo 4-2 il Venezuela: protagonista Cepeda, autore di una doppietta; a segno anche l’ex Napoli, Edu Vargas.

Classifica e programma del prossimo turno

CLASSIFICA: Argentina 25; Uruguay 20; Ecuador, Colombia 19; Brasile 18; Paraguay 17; Bolivia 13; Venezuela 12; Cile 9; Perù 7.

Le prime sei classificate accedono alla fase finale del mondiale 2026, la settima affronterà uno spareggio intercontinentale (play-off interzona).

Nel prossimo turno, in programma il 19 marzo 2025 si disputeranno i seguenti incontri: Uruguay-Argentina, Brasile-Colombia, Ecuador-Venezuela, Paraguay-Cile, Perù-Bolivia.