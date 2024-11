Inter, Lautaro polemico su Instagram: dura risposta alla critica di un tifoso

L’attaccante pubblica una foto durante l’allenamento dell’Argentina, un supporter nerazzurro lo provoca nei commenti e si becca la replica velenosa del Toro

Lautaro Martinez s’è reso protagonista di un botta e risposta su Instagram con un tifoso dell’Inter, che lo aveva criticato in un commento a una foto con la maglia dell’Argentina pubblicata dall’attaccante: un segnale di nervosismo per il Toro, protagonista di un momento non facile in nerazzurro.

Inter, Lautaro risponde alla provocazione di un tifoso

Lautaro Martinez non sta vivendo il suo miglior momento con la maglia dell’Inter, ma guai a criticare il suo attaccamento ai colori nerazzurri. Se n’è accorto anche un tifoso interista che se l’è presa con l’argentino su Instagram, ricevendo la risposta piccata del Toro. Lautaro ha così mostrato un certo nervosismo, ma anche il suo grande amore per i colori nerazzurri.

Inter, l’attacco di un tifoso a Lautaro su Instagram

Tutto ha avuto inizio quando Lautaro ha pubblicato una foto che lo ritraeva durante l’ultimo allenamento con l’Argentina. Tra i commenti è apparso quello di un utente, piuttosto polemico. “Ricordati anche della squadra di cui sei capitano che ti paga profumatamente”, ha scritto il tifoso, mettendo di fatto in dubbio l’attaccamento di Lautaro all’Inter. Una provocazione sulla quale il Toro non ha voluto sorvolare, replicando con una risposta lunga quanto piccata.

Inter, la risposta polemica di Lautaro

“Ricorda anche tu che io per l’Inter lascio sempre tutto”, ha replicato Lautaro, che poi ha ricordato uno dei tanti sacrifici fatti per il club nerazzurro. “Come l’anno del Mondiale che stavo con la caviglia distrutta, ma mentre altri si preparavano per fare un gran Mondiale io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento fino alla finale di Champions, ho giocato così tutte le partite”.

Infine la conclusione: “Ricordatelo SEMPRE prima di ricordarmi tu da dove vengo pagato”. La replica di Lautaro ha generato una valanga di commenti da parte di altri interisti, pronti a prendere le difese del centravanti nerazzurro. E alla fine il tifoso che aveva provocato il Toro ha deciso di cancellare il suo commento…