Argentina ko choc, Lautaro attacca l'arbitro, Brasile fermato in casa del Venezuela, flop Vinicius

L'interista ha contestato l'arbitro Daronco, per il mancato rosso ad Alderete (che ha segnato il gol vittoria). Errore di Vinicius dal dischetto

Sconfitta e polemiche per l’Argentina, sorpresa e battuta dal Paraguay nonostante l’iniziale vantaggio siglato da Lautaro Martinez, particolarmente indispettito, nell’immediato post-partita, dall’operato dell’arbitro. L’albiceleste potrebbe essere raggiunta in vetta dalla Colombia, se i “cafeteros”, stanotte, dovessero superare l’Uruguay a Montevideo Frena ancora il Brasile, che torna a rallentare dopo due vittorie di fila: solo un pari in Venezuela, risultato determinato dall’errore di Vinicius dal dischetto, al 17’ della ripresa, sul risultato già fissato sull’1-1. Nell’altro match della notte, poker dell’Ecuador alla Bolivia (4-0): quarto risultato utile di fila per la squadra di casa, secondo stop consecutivo per i boliviani.

Argentina ko in Paraguay, rabbia Lautaro

L’Argentina s’è fatta rimontare dal Paraguay, nel match valevole per l’11^ giornata del girone eliminatorio sudamericano, per i prossimi mondiali. Non è bastato Lautaro Martinez all’albiceleste (gran sinistro a incrociare su assist di Enzo Fernandez), che potrebbe essere raggiunta al primo posto dalla Colombia, in caso di vittoria contro l’Uruguay a Montevideo.

La rete della vittoria l’ha realizzata Omar Alderete, protagonista indiretto delle critiche mosse da Lautaro Martinez nei confronti dell’arbitro brasiliano Daronco, colpevole – a dire dell’interista – di non aver mostrato il secondo cartellino giallo all’avversario, per un fallo su Lionel Messi (poco prima Alderete era stato ammonito per un altro duro intervento sull’attaccante).

“Per noi era da cartellino giallo, perché se Leo avesse portato palla, si sarebbe venuta a creare una buona situazione, c’ero io dall’altra parte contro Gustavo Gomez. Sono decisioni…”, ha spiegato Lautaro Martinez al triplice fischio.

Ironia del destino, Alderete ha poi segnato il gol vittoria, rendendo ancora più determinante, oltre che spettacolare, l’1-1 di Tony Sanabria in rovesciata: “Gliel’ho detto all’arbitro Daronco, che se il calciatore che andava espulso fosse rimasto in campo, avrebbe segnato il gol della vittoria”, ha concluso Lautaro.

Brasile flop in Venezuela, Vinicius sbaglia un rigore

Continua a deludere il Brasile, fermato sul pari dal Venezuela (1-1): seleçao sempre terza, “tradita” dal suo calciatore più rappresentativo: al 17’ del secondo tempo, sul risultato di 1-1, Vinicius ha fallito il calcio di rigore della possibile vittoria. Prima si è fatto parare il gol da Rafael Romo calciando malissimo e poi sulla ribattuta ha mandato il pallone fuori goffamente. Se l’Uruguay dovesse battere la Colombia, il Brasile verrebbe scavalcato in classifica e scivolerebbe al 4° posto.

Anche sfortunato l’attaccante del Real Madrid, fresco di beffa al Pallone d’Oro: al 22’ del primo tempo, dal limite dell’area ha colpito il palo. Il Brasile sembrava in totale controllo del match, dopo un ottimo avvio e il gol dell’1-0 segnato da Raphinha su punizione.

Nella ripresa è venuto fuori il Venezuela, che ha sfruttato una disattenzione dei verdeoro per pareggiare subito l’incontro con un gran tiro di Segovia dai sedici metri, imprendibile per Ederson. Quindi l’errore di Vinicius dagli undici metri. Nel finale Venezuela in 10 uomini per il rosso ad Alexander Gonzalez (manata a Vinicius).

Poker Ecuador, Bolivia travolta

Nell’altro incontro di ieri, l’Ecuador si è imposto in scioltezza sulla Bolivia con un perentorio 4-0. Tricolor strabordante, sospinta da Alan Minda, autore di una doppietta. Ad aprire le danze è stato Enner Valencia, preciso dal dischetto (26’ del primo tempo), a cui il Var annullerà la possibile doppietta per fuorigioco sul tramonto della prima frazione.

Il 2-0 è maturato al 28’, con Minda, che ha beffato Viscarra con un delizioso lob. Nella ripresa le altre due marcature: il 3-0 di Gonzalo Plata (colpo di testa) e il poker calato da Minda, con un destro a giro nell’angolo più lontano.

Il programma di stanotte e classifica

Il programma dell’11^ giornata del girone eliminatorio verrà completato nella notte con gli ultimi due incontri in programma: Uruguay-Colombia (all’1, ora italiana), match importante per la classifica (Argentina e Brasile spettatori interessati) e Perù-Cile (alle 2.30, ora italiana), ormai fuori dalla corsa qualificazione.

La classifica: Argentina 22; Colombia 19*; Brasile 17; Uruguay*, Ecuador, Paraguay 16; Venezuela, Bolivia 12; Perù 6*; Cile 5*. * = una gara in meno