Real-Milan, moglie Valverde attacca Ancelotti, Carlo replica ma ammette la crisi: “Logico dubitare di me”

Mina Bonino, moglie dell'uruguaiano, durante Real-Milan, sui social, ha commentato la sostituzione del marito, puntando il dito contro il tecnico.

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

Nella nuova era del calcio associato al digitale, può anche capitare che uno degli allenatori più vincenti nella storia del football, con un palmares di 30 trofei e una Champions League ancora lucida in bacheca, possa essere contestato sui social, durante una partita, dalla moglie di un suo calciatore.

È accaduto ieri sera, mentre si giocava Real Madrid-Milan: nell’intervallo, con i rossoneri avanti 2-1, Carlo Ancelotti ha sostituito Fede Valverde (e Tchouaméni), per fare posto a Camavinga e Brahim Diaz e provare a recuperare lo svantaggio.

Una mossa che non è piaciuta a Mina Bonino, avvenente moglie del centrocampista uruguaiano: smartphone in mano ha esploso la sua rabbia nei confronti di Ancelotti, costretto a dare una motivazione al cambio di Valverde e a rispondere alle invettive della donna, nel post-gara del Bernabeu.

Furia Bonino contro Ancelotti, i post polemici

“Tengo q cerrar esto mejor porque me llevan presa”, che tradotto in italiano significa “È meglio che chiudo qui i social, altrimenti mi mandano in prigione”. E’ questo il testo del primo post incriminato, pubblicato alle 22.08 di ieri sera, da Mina Bonino, moglie di Fede Valverde dal 2019, quando ha scoperto la sostituzione del marito nell’intervallo di Real Madrid-Milan, con i blancos sotto di un gol (e poi battuti 3-1 dai rossoneri).

Non bastasse, la Bonino ha rincarato la dose, rispondendo a un tifoso che parlava di “cambio tattico”. Al “non pensarci più, per via delle caratteristiche e di come sta andando la partita, non poteva togliere Modric”, la donna ha perso le staffe.

La risposta non si è fatta attendere e stavolta l’obiettivo del rancore è parso ancora più evidente: “La posizione in campo in cui gioca Fede meglio è quella di centrale. Quando ca**o capiranno che non è un esterno?”.

Eppure Valverde, come ha fatto notare il quotidiano spagnolo “AS” nella posizione occupata ieri, da esterno di centrocampo, si è ben disimpegnato in passato, soprattutto durante la finale di Champions League vinta contro il Liverpool a Parigi, nella stagione 2021-2022, quando servì l’assist a Vinicius, al 14’ della ripresa.

Il clou è stato toccato nel momento in cui uno dei suoi follower le ha fatto notare che Valverde non stesse disputando una gran partita e che non fosse esente da responsabilità sul gol di Morata. “Perché gioca da esterno. Non vedo mai rimproverare gli attaccanti, ma l’idiota che è ovunque, sì”. Successivamente la Bonino ha rimosso tutti i post pubblicati.

La risposta di Ancelotti alle accuse della Bonino

Il frastuono causato dalla rumorosa compagna di Valverde, unita alla sconfitta sul campo, roboante per quanto inaspettata, ha costretto Carlo Ancelotti a dover rispondere alle domande dei giornalisti spagnoli in sala stampa, nell’immediato post-gara contro il Milan.

Sorpreso dalle critiche mosse nei suoi confronti, conservando la pacatezza che lo ha contraddistinto in tutta la sua carriera, Ancelotti ha provato a smorzare i toni, spiegando il motivo della sostituzione di Valverde: “L’ho tolto perché non era al 100%, ha avuto problemi alla schiena. Sembrava si fosse ripreso, si era allenato bene, ma avevo l’impressione che non stesse al meglio e l’ho sostituito”.

Come poteva la Bonino non sapere delle condizioni precarie del marito? Con signorilità Ancelotti ha tagliato corto sulla vicenda, preferendo concentrarsi sulle difficoltà incontrate nell’ultimo periodo dal suo Real: “Per me è molto complicato parlare di quello che la gente pensa sui social. Dobbiamo, invece, essere preoccupati, perché la squadra non sta facendo belle prestazioni, non è compatta, dobbiamo essere più solidi e organizzati, prendiamo tanti gol”.

Ancelotti ha, dunque, ammesso che qualcosa non sta funzionando: “È logico dubitare di me. Ci manca qualcosa e non siamo in grado di mostrare una nuova versione di noi. Dobbiamo sistemare tutto”.