Camila Giorgi torna in campo a Buenos Aires, ma in una veste inedita: video cult e tormentone ricorrente

Ritorno sorprendente per l'ex tennista di Macerata: intervistatrice speciale per uno sponsor durante l'ATP 250 della capitale argentina. E sui social ha già fatto il "botto".

Camila Giorgi di nuovo in campo a Buenos Aires. Non da tennista, però: quello da giocatrice professionista è un capitolo chiuso nella parabola della 34enne di Macerata, una storia terminata senza troppi rimpianti, a giudicare dalle sue molteplici dichiarazioni sull’argomento. Ci sono però ancora palline e racchette nel suo cammino. Camila, infatti, ha intrapreso una nuova avventura in Sudamerica, da testimonial e volto noto di una celebre azienda di investimenti: IEB.

Camila Giorgi reporter d’eccezione a Buenos Aires

Da protagonista in campo, impugnando una racchetta, Camila s’è improvvisata star anche davanti alle telecmere impugnando un altro attrezzo: il microfono. Il suo compito da qualche ora, infatti, è quello di intervistare giocatori e celebrità, di oggi e di ieri, in occasione del torneo di Buenos Aires, un ATP 250 impreziosito quest’anno dalla presenza di un big come Sascha Zverev. A impreziosire con la sua presenza il backstage c’è invece lei, la bella Camila. In una veste inedita, ma in cui ha mostrato di disimpegnarsi piuttosto bene: quella della reporter. Più o meno d’assalto.

Le interviste a Baez e a Pella per conto di uno sponsor

Nei video condivisi dalla stessa Giorgi sul suo account Instagram si possono apprezzare le prime interviste a due idoli di casa: Sebastian Baez e Guido Pella. Le domande? Sempre le stesse. I ricordi migliori legati al torneo di casa e la partita più emozionante disputata sulla terra rossa di Baires. Così Baez: “Ho due ricordi emozionanti, quando a 15-16 anni ho visto giocare per la prima volta Nadal e quando nel 2022 ho giocato contro Rune, vincendo la prima partita”. Per Pella, invece, il ricordo “di una partita notturna con Fognini. Anche se ho perso”.

L’espressione di Camila per tutte le occasioni: “Un partidazo”

Non ancora spigliata al 100% e sia pur con qualche impaccio, Camila si è mostrata comunque a suo agio davanti alle telecamere, perfettamente in sintonia coi due tennisti intervistati. A entrambi, curiosamente, l’ex campionessa italo-argentina ha fatto lo stesso commento: “Che match fantastico. Un partidazo”. Espressione traducibile più o meno come “un partitone” e riservata a tutti e due i match rievocati, Baez-Rune e Pella-Fognini. Per i follower, in ogni caso, nessun problema: like a volontà e la richiesta di nuovi video sfiziosi dal cuore del torneo di Buenos Aires.