Camila Giorgi e il dolce per le feste: con la nuova vita da influencer manda in tilt il web

Nuova veste per l'ex tennista: Camila ha realizzato un video spiegando la ricetta di un dolce tipico argentino. E ha lasciato tutti senza fiato

Se il 2024 del tennis italiano è stato a dir poco favoloso, certamente il migliore anno di sempre, è pur giusto ricordare anche chi ha finito per renderlo un po’ meno “bello”, pensando a una scelta che agli occhi degli appassionati non è passata certo inosservata. Perché non vedere più in campo Camila Giorgi è pur sempre un “fardello” che ha pesato nel cuore e nell’animo di tanti sportivi, italiani e non solo. La bella marchigiana nel corso dell’anno ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, dedicandosi anima a e corpo a quella che in definitiva è diventata la sua nuova vita fuori dal circuito, quella cioè da influencer a tempo pieno.

Una ricetta per le feste, di rosso vestita!

Camila, che il prossimo 30 dicembre compirà 33 anni, è attualmente in Argentina, felicemente fidanzata con il politico locale Ramiro Marra. Ma a Natale non ha rinunciato a mostrarsi in tutta la sua bellezza: di rosso vestita, con un abito che ricorda molto da vicino quello indossato da Babbo Natale, ha pensato bene di dilettarsi in cucina con la ricetta di un tipico dolce argentino delle feste, denominato “Nochebuena”: si tratta di una torta di fragole e mirtilli, che prende la forma di un rotolo ripieno di crema, ideale come dessert per il cenone della vigilia.

La Giorgi ha voluto esporre tutte le fasi di preparazione con un video che ha postato sul proprio profilo Instagram, e che come logica vuole ha subito fatto incetta di like e visualizzazioni. Un modo certo originale per augurare a tutti buone feste, ma perfettamente in linea con il personaggio che la giocatrici di origini marchigiane ha deciso di diventare una volta chiusa l’attività tennistica.

La nuova vita di Camila, lontano dall’Italia

Da quando ha deciso di ritirarsi, Camila s’è trasferita col papà Sergio a Buenos Aires, complice anche l’amicizia di quest’ultimo con il neo premier eletto Javier Milei. Le polemiche legate a presunte violazioni fiscali in Italia sembrano davvero lontane: la Giorgi era rientrata nel bel Paese a ottobre, ospite peraltro del programma di Silvia Toffanin “Verissimo” dove aveva raccontato la sua versione dei fatti, spiegando che la scelta di non tornare in Italia non era legata in alcun modo a presunte irregolarità con l’Agenzia delle Entrate.

Oggi però la nuova vita di Camila ha poco a che vedere con la sua nazione d’origine: a parte il tricolore in bella vista sul canovaccio che si trova sul tavolo da cucina, per il momento la sensazione è che nel suo futuro ci saranno altre mete e destinazioni da raggiungere. Dividendosi tra Argentina e Stati Uniti, la bella tennista (nonché modella e indossatrice del marchio Giomila, realizzato dalla mamma Gabriella Claudia) ha fatto capire di avere altri progetti per l’avvenire. E se è vero che il tennis (italiano e non solo) ha perso un’ottima atleta, nonché tra le più belle del circuite, di sicuro la sua presenza costante nei social aiuterà a mitigare un po’ il dispiacere.