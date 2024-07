Camila Giorgi nega problemi con fisco e vaccini. Poi svela le ambizioni per il futuro: “Non farò Onlyfans”

Camila Giorgi risponde alle domande dei suoi follower su Instagram, negando di avere problemi con il fisco e di non aver fatto i vaccini anticovid, per poi svelare anche i piani per il futuro

Sul proprio profilo Instagram, Camila Giorgi ha risposto alle tante domande dei suoi fans, tra cui quelle riguardanti la giustizia, negando con fermezza di avere problemi con il fisco e affermando invece di essersi sottoposta a tutti i vaccini anticovid previsti ai tempi per ottenere il green pass. L’ex tennista italiana ha anche svelato i suoi piani per il futuro, dove non appare il social Onlyfans, ma potrebbe tornare a esserci il tennis.

La questione con il fisco italiano

Da qualche mese ormai circolano voci sul fatto che Camila Giorgi sia ricercata dalla Guardia di Finanza per alcuni debiti con il fisco – tanto che secondo alcuni le sarebbe stato notificato un atto di pignoramento per circa 500mila euro -, situazione che l’ex tennista smentisce in maniera decisa rispondendo “No, per niente. FAKENEWS” alla domanda di un suo fan che le chiedeva “Sei ricercata dalla Guardia di Finanza?”.

I vaccini anticovid

Quella del fisco non è però l’unica questione giudiziaria a riguardare Giorgi. Camila infatti è indagata per le false vaccinazioni al tempo del Covid per ottenere il green pass, necessario per poter disputare la maggior parte dei tornei in quel periodo. L’udienza preliminare davanti al Gup di Vicenza è stata rimandata al prossimo 5 novembre, ma a chi su Instagram le chiede “Hai fatto vaccino Covid?” l’ex tennista tiene a ribadire la propria innocenza con un secco “Si, tutti”.

I piani di Giorgi per il futuro

I suoi follower le hanno posto anche domande sul suo futuro, con più di uno che le ha chiesto se avesse intenzione di sbarca sul social a luci rosse Onlyfans. “Ho un’ambizione più alta e come ho già spiegato non farò mai Onlyfans. Grazie” risponde alla domanda di un utente. Quello che invece potrebbe essere nel suo futuro è un libro, come svela a chi glielo chiede: “Scriverai un libro?”, “Si molto presto” la risposta di Giorgi, che non nega nemmeno un possibile ritorno nel mondo della racchetta. “Sei intenzionata ad aprire una tua accademia di tennis?” le chiede un altro fan, al quale Camila risponde con vago “In futuro perché no”.