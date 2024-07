Camila Giorgi attacca una parte dei media: "Pur di fare click vendono la propria dignità"

L'ex tennista risponde piccata alle ultime indiscrezioni, che la vorrebbero lontana dall'Italia e ai ferri corti con i suoi avvocati. "Basta fake"

Torna a farsi sentire Camila Giorgi, e stavolta proprio non le manda a dire. Un po’ com’è nel suo stile: parlerà poco, ma quando si mostra non è mai banale. E il bersaglio ancora una volta è il mondo del giornalismo, quello che un po’ morbosamente continua a scavare nella vita privata dell’ex atleta marchigiana, alle prese con una serie di (presunti) problemi legati legali che secondo i ben informati l’hanno tenuta lontana dall’Italia negli ultimi mesi, fino quasi anche a decidere di abbandonare l’attività.

La risposta alle illazioni apparse sulla stampa

L’ultima puntata della vicenda vede impegnata in prima linea la Giorgi. Che con una stories su Instagram se l’è presa con una parte della stampa, che a suo dire evidentemente non sta facendo un buon lavoro sul suo conto. “Purtroppo i giornalisti di poco valore fanno Fake News, e per avere qualche click in più alla loro pagina venderebbero anche la propria dignità”.

L’accusa, tutt’altro che velata, arriva dritta al punto: rispondendo a un utente che le chiedeva se davvero fosse scappata all’estero, Camila ha addossato tutte le responsabilità per quanto ipotizzato al mondo del media. E probabilmente con quella risposta ha voluto mandare anche un messaggio riferito anche alle ultime indiscrezioni che parlando di una presunta rottura con i suoi attuali avvocati, notizia che s’è sparsa nei giorni scorsi pur senza trovare conferme dirette.

Secondo alcuni, gli avvocati avrebbero lamentato il fatto che, pur sempre presente su Instagram, nella realtà Camila con loro non si sarebbe più fatta sentire, al punto da preferire rinunciare all’incarico. Una tesi che non ha trovato conferma, ma che unita alle indiscrezioni legate all’irreperibilità dell’ex tennista hanno alimentato ulteriormente i rumors su una vicenda che continua comunque a far discutere.

Camila e quell’irrefrenabile senso di “follia”

Giorgi sul suo profilo social è andata oltre: “Ho un avvocato che mi segue, e se avessi problemi non sarei tornata in Italia due settimane fa, e ritornerò presto. Grazie per il vostro amore”. La frase conferma però quanto si sapeva già da tempo, e cioè che la marchigiana si trova comunque costantemente all’estero, probabilmente negli Stati Uniti (a Dallas).

Sempre nelle stories, Camila s’è mostrata al lavoro in palestra e poi, rispondendo a un altro utente, ha spiegato perché ha deciso di ritirarsi: “Perché era il momento giusto”. In un post invece, l’ex tennista s’è mostrata al solito in tutto il suo splendore, corredando lo scatto con una frase decisamente a effetto: “La follia è come un quadro astratto nel quale l’autore ci mette ciò che sente e ognuno ci vede ciò che vuole”, frase attribuita a Vincenzo Raucci. Insomma, il tennis alla brava e bella Camila non sembra affatto mancare: il mondo della moda è certamente la porta d’ingresso per un futuro nel quale promette di continuare ad ammaliare e far parlare di sé.