Camila Giorgi, l’avvocato chiarisce il giallo vaccini: "È a Roma, non è fuggita. Chiederemo il rito abbreviato"

L'avvocato Edmondo Tomaselli smentisce le voci sulla presunta fuga dell'ex tennista e annuncia la richiesta di giudizio abbreviato. L'indagine sulle false vaccinazioni anti-Covid coinvolge anche la cantante Madame e altri 23 indagati

“Nessuna fuga, Camila Giorgi è a Roma“, con queste parole, Edmondo Tomaselli, nuovo avvocato dell’ormai ex tennista, ha voluto mettere a tacere le voci che davano la sua assistita lontana dalla l’Italia. Il legale ha colto l’occasione anche per annunciare la decisione di ricorrere al rito abbreviato sul caso vaccini anti-Covid che coinvolge anche il padre, la madre e il fratello.

Camila Giorgi non è mai scappata

Torna a parlare, per voce del suo avvocato, Camila Giorgi, che annuncia le prossime mosse sul caso vaccini e svela il mistero della presunta fuga dall’Italia. “Camila non è affatto scappata come qualcuno ha insinuato in questo periodo. Ora è a Roma”, queste le parole di Edmondo Tomaselli, nuovo legale dell’ex tennista, rilasciate all’edizione veneta de Il Corriere della Sera.

Giorgi sotto inchiesta per i vaccini anti-Covid

Sotto inchiesta a Vicenza insieme ad altre 23 persone, compresi il padre, la madre e il fratello Leandro e la cantante Madame, con l’accusa di falsità ideologica, corruzione e peculato in merito alle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass, la Giorgi ha sempre scelto di celarsi dietro un silenzio assordate, finendo anche per far perdere le proprie tracce.

Il silenzio e la scelta del primo avvocato

Un silenzio e un’assenza resi ancora più pesanti per i tanti fan dopo che, lo scorso maggio, Camila aveva improvvisamente annunciato l’addio al tennis professionistico. Da allora, qualche passaggio sui social, ma nessuna dichiarazione ufficiale, nemmeno attraverso il suo ex avvocato Cristian Carmelo Nicotra che, anzi, avevano deciso di lasciare l’incarico dopo non aver avuto più alcuna notizia della sua assistita, resasi quasi irreperibile.

Prossima tappa il 5 novembre

Il tribunale di Vicenza si era, dunque, visto costretto ad affidare alla Giorgi un legale d’ufficio, Giampaolo Silvetti, sostituito poi proprio dall’ex tennista con Tomaselli, che ne prenderà le parti nel corso della prossima udienza preliminare in programma il 5 novembre prossimo. Prima, però, il legale romano ha voluto concedere qualche chiarimento circa i “mesi di buio” di Camila.

Le parole dell’avvocato

Confermando come la Giorgi continui a professarsi innocente e abbia intenzione di ricorrere al rito abbreviato, in merito alla presunta fuga, Tomaselli ha spiegato: “Camila ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, poi è tornata in Italia e sta anche seguendo alcuni progetti lavorativi, ma non è mai sparita dai social. Si tratta solo di chiacchere, nessuna volontà insomma di non farsi trovare, ma solo impegni personali. I suoi fan l’hanno sempre seguita attraverso la sua pagina Instagram, non è mai stata irreperibile”.