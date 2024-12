Camila Giorgi, il compleanno lontano dall’Italia: in Argentina una nuova vita tra ricette e l’ambizione di diventare attrice

La tennista italiana, che si è ritirata di improvviso lo scorso maggio, ha scelto l’Argentina come nuova casa: sui social veste i panni dell’influencer e confessa il suo nuovo progetto di vita

Basta tennis, così di colpo Camila Giorgi ha cancellato la sua vita professionale e anche privata per cominciarne di nuove. Sogni tenuti nel cassetto per anni, il tennis prima di tutto che stava cominciando a diventare troppo pesante e di colpo la scelta di mollare tutto e di ricominciare dall’altra parte del mondo.

“Non avevo più voglia di giocare”

Camila Giorgi ha festeggiato oggi il suo 33esimo compleanno e dimostra ancora una volta di non avere grande nostalgia di cemento, terra battuta ed erba. La carriera da tennista sembra lontana anni luce come se la marchigiana l’avesse già accantonata da tempo e forse è così. L’azzurra si è goduta il giorno del suo compleanno, postando e ripubblicano decine di messaggi di auguri che le sono arrivate da tutte le parti del mondo e contestualmente ha concesso un’intervista a El Impacto in cui ha toccato vari argomenti della sua carriera ma anche della sua nuova vita.

Le motivazioni del ritiro

Nel corso dell’intervista realizzata in Argentina dove ora vive l’ex tennista, Camila ha toccato vari argomenti e ha parlato anche del suo ritiro, avvenuto lo scorso maggio mentre erano in corso gli Internazionali di Roma: “Mi pesava sempre di più stare lontano da casa e fare alcune rinunce. Non c’è una grande storia dietro il mio ritiro, un giorno mi sono svegliata e ho semplicemente deciso di ritirarmi. Forse nella mia testa c’era anche la consapevolezza di non essere più competitiva ad alti livelli, di non voler più affrontare alcuni sacrifici. E ho deciso semplicemente di smettere”.

La nuova vita di Camila

Ora per lei sembra essere cominciata una nuova vita, qualcosa che ha sempre sognato ma che forse, anche complice un papà allenatore molto severo, non aveva mai potuto abbracciare completamente. Negli ultimi giorni, l’ex tennista ha pubblicato alcuni video che la vedono nel ruolo di influencer culinaria: “Una delle cose che amavo di più quando ero nel tour era la possibilità di viaggiare, conoscere culture ma soprattutto le cucine. Adoro quella francese”. Nei mesi scorsi aveva posato per delle foto di moda, altra sua grande passione., Ma nel corso dell’intervista Camila rivela anche di aver cominciato a prendere lezioni di recitazione e chissà che nella sua vita dopo il tennis non ci sia anche la carriera di attrice.