Camila Giorgi criticata duramente sui social dopo aver detto che l'Argentina è più aperta dell'Italia. Poi la precisazione sul web

La conferma del trasferimento in Argentina da parte di Camila Giorgi ha scatenato le critiche social da parte di alcuni utenti, secondo i quali dietro la decisione ci sarebbero i problemi col fisco italiano

Al quotidiano La Nación Camila Giorgi ha confermato quello che in realtà era già noto da tempo, ovvero il trasferimento in Argentina. La notizia ha però scatenato una pioggia di critiche da parte di alcuni utenti sui social, che hanno tirato in ballo i suoi problemi con il fisco italiano, i quali secondo loro avrebbero portato l’ex tennista azzurra a prendere la decisione di stabilirsi in Sud America. L’ex tennista ha quindi pubblicato una storia su Instagram per precisare i suoi sentimenti per l’Italia: “Sono italiana e amo il mio paese”.

Giorgi conferma il trasferimento in Argentina

Dopo il ritiro a sorpresa avvenuto lo scorso maggio, Camila Giorgi ha deciso di stabilirsi in Argentina anche per stare vicino al compagno Ramiro Marra, politico del Paese. A conferma della sua decisione di abbandonare l’Italia per trasferirsi nel Paese sudamericano arrivano anche le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano La Nacion: “Ero già venuta tanti anni fa a visitare Buenos Aires e dissi a mio padre che un giorno avrei voluto viaggiare e trasferirmi qui. Quel sogno ora si è avverato. Più o meno cinque mesi fa ho deciso di trasferirmi definitivamente. Gli argentini sono più aperti e accoglienti”.

L’ombra del fisco dietro il trasferimento in Argentina secondo i social

Secondo molti utenti sui social, dietro la decisione di trasferirsi in Argentina da parte di Giorgi ci sarebbero anche i suoi problemi noti da tempo con il fisco italiano, che hanno comportato una pioggia di critiche nei suoi confronti, soprattutto sul social network X. “Forse voleva dire che lì le tasse sono più basse” è il commento di Marco Varini; “…e il fisco non mi viene a prendere” è invece quello di Dani. E ancora: “Li puoi evadere il fisco?” si chiede Pietro. Anche Francesco Hart sembra avere qualche dubbio: “Trasferita o Scappata?”.

Giorgi su Instagram: “Sono italiana e amo il mio paese”

In serata, la Giorgi si è sentita in dovere di rispondere ai critici con una storia pubblicata su Instagram. “Cari giornalisti – ha scritto l’ex tennista accusando evidentemente i media di aver travisato le sue parole – sono italiana ma genitori argentini, lo capite?! Parlerò sempre meraviglia di questo paese. Quindi se volete interpretare le parole ‘gli argentini sono più aperti’ ad aggiungere che non mi manca l’Italia o che preferisco l’Argentina, vi state sbagliando di grosso. Sono Italiana e amo il mio paese, ho giocato tutta la mia vita con la bandiera italiana. Sarò sempre grata per quello che mi ha dato l’Italia”.

I problemi di Camila con il fisco italiano

In seguito al suo improvviso ritiro dall’attività agonistica, erano emersi i problemi di Camila con il fisco italiano che avevano scatenato subito scalpore. La tennista azzurra infatti doveva 464 mila euro di tasse non pagate al fisco e che avevano portato l’Agenzia delle Entrate a presentare un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis, coinvolta in quanto paga premi e gettoni di presenza in Nazionale agli atleti.

A proposito dei problemi con il fisco aveva parlato poi la stessa Giorgi in un’intervista a Verissimo concessa lo scorso ottobre e nella quale aveva affermato non essere colpa sua o del padre ma causati da persone esterne ed essere ormai sistemati: “Si tratta di problemi legati a persone esterne che avrebbero dovuto gestire questioni fiscali. Quando mi sono formalmente ritirata, non ero a conoscenza di tutto. Mio padre era il mio allenatore, non gestiva questi aspetti: c’erano altri professionisti. Non ci siamo spaventati per questa situazione, ci siamo affidati ad altre persone e ora siamo in ordine”.